Maja Ostaszewska również padła ofiarą PRZEMOCY w szkole teatralnej: "Doświadczyłam okrutnego GNĘBIENIA"

Dodatkowo Ostaszewska zaapelowała do młodych adeptów sztuki, aby nigdy nie dali się przekonać, że łamanie charakteru i publiczne upokarzanie aktora jest właściwym sposobem na przygotowanie go do roli. Tymi słowami niejako odwołała się do oskarżeń, które postawiono Dawidowi Ogrodnikowi. Jego byli studenci twierdzą, że artysta z premedytacją doprowadzał do tego, aby oni poczuli się jak "g*wno".