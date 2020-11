Maja Ostaszewska relacjonuje atak chuliganów na protestujących: "Czuliśmy gaz łzawiący. Obok nas spadały petardy"

Jak można było się spodziewać, zaraz po pokonaniu koronawirusa Maja Ostaszewska dołączyła do demonstracji, które już od ponad tygodnia co wieczór odbywają się w polskich miastach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji .

Strajk Kobiet w Warszawie. Zamieszki na rondzie Dmowskiego

Ta demonstracja była pokojowa. W niej jest dużo radości przez to młode pokolenie, którym ja osobiście jestem zachwycona. Emanacją ich emocji jest nie tylko siła złości, takiej słusznej złości, która jest motorem do działania, ale też poczucie humoru, dlatego tam jest często wiele radości. Przez to jest też nowa narracja, oni się śmieją z tej władzy, oni się już nie boją jakiegoś dyktatora, tylko po prostu on jest dla nich śmieszny, jest dla nich parodią samego siebie - wspomina przejęta Ostaszewska.