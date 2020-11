"Zatroskany" Tadeusz Rydzyk drży o młodych uczestników protestów: "Teraz za aborcją, a wnet ZA EUTANAZJĄ"

Strajk Kobiet. Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiada Tadeuszowi Rydzykowi

Teraz sprawę protestów postanowił skomentować toruński redemptorysta i biznesmen Tadeusz Rydzyk . Majętny zakonnik nigdy nie ukrywał ciepłego stosunku do obozu rządzącego i choć zdarzały im się utarczki słowne, to zawsze w końcu znajdowali wspólny język. Nie powinno zatem dziwić, że czerpiący garściami z państwowych funduszy Rydzyk jest zagorzałym przeciwnikiem walki o prawa kobiet .

Zobaczcie państwo, co się dzieje. To jest dzwonek, dzwon alarmowy. Te niby manifestacje uliczne, są oczywiście manipulowane, są sterowane zwłaszcza przez tzw. media społecznościowe. Są też grupy anarchizujące w Polsce - rozprawiał żywo o Strajku Kobiet podczas audycji By odnowić oblicze ziemi.

Toruński biznesmen najbardziej ubolewał jednak nad udziałem w protestach młodych ludzi. Zdaniem Rydzyka zachodzi bowiem obawa, że poglądy ich uczestników mogą się "zradykalizować" , przez co wyrażą poparcie dla idei, które są mu szczególnie dalekie. Redemptorysta postanowił więc wspaniałomyślnie zwrócić się do ich rodzin, a szczególnie seniorów.

Raz obudzony nie cofnie się przed niczym. Ten dziki zwierz może być w człowieku. Jeżeli człowiek nie wyrwie z korzeniami swoich wad, tego zła, a jeżeli opowie się za "złym", za szatanem to staje się jak dziki zwierz. W historii ludzie to przeżyli niejeden raz - przekonywał gorączkowo.

To na przyszłość to bardzo źle zwiastuje. To dla Was, dla rodziców, starość szykuje się bardzo nieciekawie. Jeżeli tak są wychowywane dzieci, to one nie będą szanowały swoich rodziców. Teraz są za aborcją, ale wnet za eutanazją - groził.