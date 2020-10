Tłumy na proteście kobiet w Warszawie. Donald Tusk komentuje: "JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA" (ZDJĘCIA)

DO LUDU 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Proszę was by to już skończyć.Robi się coraz gorzej bo na ulice wychodzą kibole.Narazie tak,a za chwilę z nożami i maczetami.Narazacie się i wy,i policja ,która robi wszystko by było bezpiecznie.Rozumiem gniew na księży wiem z jakich powodów.Ja jestem wierząca ale żyje wedl swojego sumienia,uznania.Do kościoła nie chodzę już 15lat bo nie umiem słuchać tych głupot.Wy zrobilyscie jeden zły ruch,weszlyscie do kościoła.Po co.Nie tam wam szukać winnych.Rzadzi Duda.Nie potrzebnie to podpalilyscie.Wyciagnijcie drogie panie wnioski z tego co się stało,i za 4lata zagłosujecie inaczej.Nie oszukujemy się,to wy wybralyscie rządzących.I nie dawajcie łapek w dół bo to prawda.Najpierw rzadalyscie aborcji dla chorego ciężko płodu,gdy zagraża kobiecie,lub po gwałcie, no i super tak ma być.Ale teraz doszło aborcja na żądanie.Wszystko rumiem o wolność trzeba walczyć.Moglyscie szybciej więc się polityką zainteresować i nie głosować na Dudę którego pilotuje Jarek.Niestety bony zrobiły robotę,i nie gadajcie że nie bo taka prawda.Mialyscie WYBÓR.To co się dzieje to skutek tego co zrobilyscie na wyborach.Kto weźmie odpowiedzialność za to,gdy zginie jakas młoda dziewczyna,albo jej mąż na protescie bo kibole ułupią mu głowę maczetą,lub ujrzycie policjanta z nożem w brzuchu.Kto weźmie za to odpowiedzialność gdy dojdzie do takiej tragedii.Potem się czasu nie cofnie.Zrobilyscie bardzo dużo.Swiat o nas usłyszał i na tym powinno to przestać.Ja naprawdę mam zle przeczucie