Maja Rutkowski dostała SZAŁU na widok byłej kochanki Krzysztofa Rutkowskiego: "To jest chamstwo. NIECH PRZEPROSI"

Słynny detektyw bez licencji wyparł się wówczas, jakoby kiedykolwiek miało go coś ze skandalistką łączyć, na co ta w odwecie zamieściła w sieci ich bogatą w "smaczki" SMS-ową korespondencje. Nie ma więc co się dziwić, że temat niewierności męża do dziś odbija się Majce czkawką.