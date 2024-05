Maja Rutkowski wspomina czasy, gdy poznawała Krzysztofa: "Miał 5 MILIONÓW długów"

kaska 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona traktuje go jak ojca, zaopiekuje sie, wesprze, nie odejdzie do młodszej bo przeciez ona sama jest młoda i on ma z niej korzysci wizualne i opiekuńcze. maja dziecko więc jest dla kogo zyc i sie starac. Wyszalał sie i teraz siedzą w ciepłych kapciach a przy okazji troszkę sobie dziwolongując i uzywając zycia i medycyny estetycznej, no bo jak nie teraz to kiedy? jeszcze są zdrowi i sprawni więc korzystja i bawią sie swoimi fryzurami i ciałem szastając kasą na lewo i prawo, dobrze ze ją maja i jest czym szastac. kasa zmienia ludzi, moze nie kazdego ,ale jednak zmienia, daje wolnosc, wybór,daje spokój i bezpieczeństwo. Bez kasy nawet zeba nie wyleczysz i aspiryny nie kupisz, a co dopiero jakies wczady, jedzenie czy rachunki