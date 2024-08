Maja Rutkowski z okazji 5. rocznicy ślubu dostała LUKSUSOWY SAMOCHÓD od męża: "Jak zwykle nie przestajesz mnie zaskakiwać"

Rodzina Rutkowskich swoim wyjątkowo wystawnym życiem od lat rozgrzewa rodzime media do czerwoności. Tylko w tym roku za sprawą Krzysztofa Rutkowskiego , a także jego bliskich, mogliśmy być świadkami najhuczniejszej komunii w Polsce oraz równie ekscytującej ceremonii, podczas której detektyw i jego ukochana Maja zdecydowali się na odnowienie przysięgi małżeńskiej.

Krzysztof Rutkowski sprezentował żonie samochód

Dokładnie pięć lat temu Krzysztof Rutkowski wziął ślub cywilny z Mają. Oczywiście już wtedy odbyła się ceremonia z charakterystyczną dla zakochanych ogromną pompą. To właśnie z okazji obchodów drewnianej rocznicy ślubu detektyw postanowił obdarować ukochaną kolejnym samochodem. Tym razem wybór padł na dwukolorowy model BMW. Nagranie z uroczystego przekazania podarunku natychmiast pojawiło się na profilu Mai Rutkowskiej, która nie szczędziła mężowi ciepłych słów.

Jesteś każdą myślą, każdą nadzieją, każdym moim marzeniem, i nieważne, co przyniesie nam przyszłość. Każdy wspólnie spędzony dzień to najwspanialszy dzień mego życia. Jesteś nie tylko moim mężem, ale i najlepszym przyjacielem, i sama nie wiem, co więcej dla mnie znaczy !!! Jak zwykle nie przestajesz mnie zaskakiwać - napisała w poście na Instagramie.