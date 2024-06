Maja Rutkowski gorzko o porzuceniu marzeń i ambicji: "Z wielu rzeczy zrezygnowałam dla rodziny, DLA KRZYSZTOFA"

Mewa 13 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Specjalnie poszukałam jej starszych zdjęć w Internecie. W rozjaśnianych włosach i delikatnych brwiach o wiele ładniej i młodziej wyglądała. Ale koszmar co oni z zębami zrobili. Ok, Maja miała wadę zgryzu i nosiła aparat. Ale na wcześniejszych zdjęciach później ktoś zrobił jej straszną wystającą górną szczękę. Teraz o tyle lepiej, że zęby są równe ale kolor biało-siny. Jeśli jej wszystkie zęby to implanty to dziąsła wokół robią się niestety sine i daje to taki efekt. To można było np u Ibisza z bliska zaobserwować na zdjęciu. Mąż Maji kiedyś miał krótkie zęby które ledwo było widać jak się śmiał. Za to teraz ma xl i wygląda jak nienormalny i założę się że jest to cholernie niewygodne mając nieodpowiednią budowę szczęki do takich kieł