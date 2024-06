Luiza Kobyłecka zrzuciła habit dla Krzysztofa Rutkowskiego. Później oskarżała go o ZDRADY: "Nie zna żadnych granic"

Krzysztof Rutkowski i Luiza Kobyłecka tworzyli jeden z najbarwniejszych związków w polskim show-biznesie. Poznali się, gdy dziewczyna była w zakonie. Detektyw z miejsca zdobył jej serce i to dla niego postanowiła zrzucić habit. Potem sprawy potoczyły się bardzo szybko - zaczęli razem pracować, udzielać wywiadów, pojawiali się na branżowych imprezach. Sielanka trwała do czasu.

Para rozstawała się i wracała do siebie na łamach tabloidów. W szczególności upodobali sobie jeden z tytułów. Na jego łamach... rozmawiali ze sobą.

Krzysztof to zwykły oszust - ogłosiła Luiza w "Super Expressie". Cały czas mnie zdradzał! Krzysztof kocha brylować w mediach i uwielbia towarzystwo kobiet. Jego zdrady są regularne. Co więcej, on nie ma poczucia winy. Wręcz przeciwnie, zdobywanie kolejnych kobiet sprawia, że czuje się dowartościowany - dodała.