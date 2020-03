Maja Sablewska komentuje swoje rozgogolone fotki na Insta: "Moje nagie zdjęcia raczej nie trafiają do sieci, NIC O TYM NIE WIEM!"

"Mówią, żeby dwa razy nie wchodzić do tej samej rzeki, czemu więc weszłaś?" - dociekała jedna z fanek. Bardzo was proszę, nie mówcie o wchodzeniu dwa razy do tej samej rzeki, ponieważ to jest niemożliwe, ponieważ rzeka płynie, ale tego wam chyba nie muszę tłumaczyć - wyznała Sablewska.