Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski POTWIERDZAJĄ ZWIĄZEK: "To zawsze byłeś Ty" (FOTO)

Na początku grudnia donosiliśmy Wam, że ni z tego, ni z owego trzy lata po rozstaniu byli kochankowie mieli dać sobie kolejną szansę. Krążące plotki właśnie potwierdzili sami zainteresowani, publikując serię zdjęć i nagrań ze wspólnego wypadu do Kalifornii. Zarówno na profilu instagramowym Mai, jak i Wojtka pojawiły się posty okraszone znamiennymi podpisami dedykowanymi drugiej połówce. Celebrytka pokusiła się nawet na wiele mówiący cytat Francisa Scotta Fitzgeralda, "It was always you" ("To zawsze byłeś Ty").