Maja Sablewska surowo o Marinie: "Ma genialny głos, tylko czasami ZA DUŻO MÓWI"

HanH 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie wiem co myśleć o tym utworze Mariny, to nie ona, jak można słuchać czegoś, chodzić na koncerty kogoś kto jest kimś innym? Inaczej Marina przedstawia się na Insta, a inaczej w tych teledyskach. Prywatnie ludzie jej nie znają więc to do siebie nie pasuje. Insta kontra 'wyrazanie siebie". Nie wiem, nie wiem, jeszcze tego nie pojęłam, jak już pojmę to dam znać :)