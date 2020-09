"Odpicowana" Marina powraca z NOWYM singlem: "Dzisiaj śpiewam yummy yummy razem z moim dzieckiem" (WIDEO)

Marina Łuczenko bez wątpienia należy do grona najpopularniejszych polskich WAGs. Ukochana Wojciecha Szczęsnego na co dzień spełnia się w roli internetowej influencerki, a swoje obowiązki traktuje śmiertelnie poważnie. Celebrytka regularnie relacjonuje więc w sieci szczegóły wystawnego życia oraz reklamuje kolejne produkty.

Kiedy wsiadam w nowy wóz, a Ty masz pretensje. Nie wymawiaj takich słów do mnie nigdy więcej. Dzisiaj cisza to mój klucz, otwórz moje serce. Nikt mnie nie rozumiał tak jak Ty tu nigdy wcześniej - słyszymy.

Następnie celebrytka zwraca się do ukochanego zapewniając, że jej "życie to fantazja" i przy nim każde miasto przypomina "City of Angels". W dalszych wersach skupiających się na idealnym życiu Marina wspomina także o swoim potomku.

Moje życie to fantazja, więc mów do mnie przez sen. Nie zboczyłam z mojej drogi słońce nigdy wcześniej. Dwa tygodnie ani słowa, tylko Ty wiesz, jaka jestem. Nigdy więcej go nie oddam, on zaryczy jeszcze. Dzisiaj śpiewam yummy yummy razem z moim dzieckiem - kontynuuje.