Zbulwersowana Marina odpowiada fanowi, który liczy na premierę jej nowego singla jeszcze przed końcem lata: "Przed JAKIMI WAKACJAMI?!"

Lala 40 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

No tak latanie po zakupach i butikach to jest męczące. Poszła by ta Pani na trzy dni do biedronki to by zobaczyla co to jest praca. A nie tylko ciuchy insta i ta cała reszta.faktycznie można się zmęczyć.