"Zaangażowana" Marina Łuczenko tłumaczy się z reklamowania marek: "MUSZĘ to robić! Czuję się ZOBOWIĄZANA"

Marina Łuczenko walczyła o rozgłos i sławę już od wielu lat. Swoje pierwsze kroki w show biznesie stawiała jeszcze jako wokalistka i podopieczna Mai Sablewskiej, jednak napotkała na swojej drodze wiele utrudnień. Dziś Marina może się natomiast szczycić sporą popularnością w sieci, gdzie jej poczynania śledzi ponad 700 tysięcy osób.





Przez lata Marina Łuczenko dała się poznać jako miłośniczka instagramowych postów, którymi raczy swoich fanów praktycznie każdego dnia. Jeszcze niedawno celebrytka relacjonowała kilkutygodniową rozłąkę z poddanym kwarantannie ukochanym i pokazywała, jak się opiekuje małym Liamem w domowym zaciszu. Po powrocie Wojtka ponownie skupiła się natomiast na roli pełnoprawnej influencerki.





Tym razem Marina postanowiła poruszyć temat reklam, które od jakiegoś czasu regularnie goszczą na jej Instagramie. Celebrytka pokusiła się o wydanie dość osobliwego oświadczenia (?), które umieściła na swoim Instastories. Zaczęła w nim od wyjaśnienia swoim obserwującym, że traktuje promowania kosmetyków jako swoją misję i musi to robić dla dobra świata.





Cześć kochani, chciałabym Wam coś wyjaśnić. Sporadycznie, ale jednak czasami dostaję od Was wiadomości pod tytułem: "Marina, człowiek reklama", "Czemu tak reklamujesz te produkty, przecież nie musisz". Totalnie nie wiem, co to znaczy, że nie muszę - MUSZĘ, ponieważ czuję się zobowiązana polecić Wam produkty, których naprawdę używam. Nigdy w życiu nie poleciłabym Wam czegoś, czego nigdy nie użyłam tylko dlatego, że mam współpracę z daną marką - zapierała się.





W dalszej części "oświadczenia" Marina wyjaśniła z kolei krytykom, że chętnie pomaga firmom w promocji ich produktów, jeśli tylko spełniają jej wymagania. Tłumaczy to tym, że "ma fajny, nośny kanał", więc w sumie nie widzi żadnego problemu.





Zawsze testuję dany produkt przed podjęciem współpracy i kiedy czuję, że jest naprawdę godny polecenia, wtedy wchodzę we współpracę. Ale na przykład z tą marką, o której dziś będzie mowa - zobaczyłam story u mojej koleżanki i kupiłam sobie ten produkt i sama go używałam. Po jakimś czasie zgłosiła się do mnie marka z pytaniem, czy nie chciałabym wejść z nimi we współpracę i pomóc im przy promocji. Oczywiście, kiedy widzę, że produkt się sprawdza, to chcę pomagać przy promocji, dlatego że mam fajny, nośny kanał, mam bardzo dużo dziewczyn u mnie na Instagramie, więc czemu miałabym się nie podzielić swoimi patentami, tajnikami urodowymi? - argumentowała Marina.





Jednocześnie żona Wojtka zapewnia, że nie jest samolubna i chętnie opowie fanom wszystko o tym, co czyni ją tak piękną. Apeluje też, żeby przestać obserwować jej kanał, jeśli komuś się to nie podoba.





Nie jestem laską, która trzyma wszystkie opcje tylko dla siebie, często mnie o to pytacie, więc staram się z Wami dzielić. Kochani, jeżeli nie podobają Wam się te story, to przechodźcie dalej i nie oglądajcie tego. Co więcej, nigdy Was nie zmuszam do kupowania czegokolwiek, więc jeśli Wam się nie podoba, to unfollow, cokolwiek - skwitowała.





Co ciekawe, po zakończeniu wygłaszania "oświadczenia" Marina przeszła płynnie do... promocji kolejnej marki, którą chętnie reklamują też inne celebrytki, w tym np. uczestniczki Warsaw Shore. Ocenę takiego ruchu pozostawiamy już jednak w Waszych rękach.





Przekonała Was?