Maja Sablewska radzi, jak nie wyglądać BEZNADZIEJNIE na zakupach. Widzowie oburzeni: "Robienie sobie żartów z aktywnych kobiet!" (WIDEO)

Maja Sablewska radzi, jak wyglądać stylowo na zakupach

W modzie jest noszenie dwóch torebek teraz. Na zakupy tego typu, wygodne zakupy, wybierzcie torbę, która nazywa się shopper . To torba na lata, kosztuje ok. 100 zł. Wydaje się wcale nieduża, a uwierzcie mi, wszystkie zakupy się do niej zmieszczą - mogli usłyszeć widzowie Polsat Cafe.

Parę kilo marchwi plus całej reszty powinno się rozłożyć, by nieść w dwóch rękach ciężar. Panie, które faktycznie noszą takie zakupy, muszą myśleć o kręgosłupie, bo to nie jest jednorazowe wyjście na pięć sekund przed kamerę, by trzymać kilka kilo przewieszone na przedramieniu. Co do torby jako polecajki, że tak można, to faktycznie geniusz; Takie czasy, że noszenie jedzenia "wygląda beznadziejnie". Ja wychodzę z założenia, że powinnam być wdzięczna i szczęśliwa, że mnie na nie stać i nieważne, w czym je transportuję; To jest tak żenujące, że szkoda komentować. Mam nawet takie poczucie, że to jest robienie sobie żartów z aktywnych kobiet, mam, partnerek, żon; Omg, już czuję spięcie i ból w mięśniach przy zgięciu ręki przez minimum 2 tygodnie - czytamy w komentarzach.