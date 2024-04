Drapieżna Maja Sablewska dotarła na zakupy zabytkowym mercedesem, wymachując torebką za ponad 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Na co dzień 44-latka pozostaje wierna eleganckiemu stylowi wzbogaconemu nutką rockowego szaleństwa. Zaprezentowała go na początku tygodnia, podbijając ulice warszawskiego centrum. Obserwatorka dynamicznie zmieniających się modowych trendów ruszyła na shopping, olśniewając w czarnym zestawie przełamanym jedynie białym gładkim topem. Nałożyła na niego klasyczną marynarkę oraz skórzany płaszcz, naturalnie w swojej ulubionej ciemnej kolorystyce. Dopasowała do nich spodnie z wysokim stanem i szerokimi nogawkami oraz szpilki na wysokim obcasie.