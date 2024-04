Maja Sablewska tłumaczy się z nieudanych metamorfoz w "10 lat młodsza w 10 dni": "Mają wysokie oczekiwania, ale o tym nie mówią" (WIDEO)

Maja Sablewska tłumaczy się z nieudanych metamorfoz

Pracuję z kobietami na 100%. To wie cały mój sztab beauty i stylizacyjny i to jest ważne. To jest bardzo ważne. Jeżeli ja i moi ludzie jesteśmy w 100% zadowoleni, a bohaterka nie jest, to ja w pełni to akceptuje. Widocznie to nie jest ten moment, na to, żeby połączyć to wnętrze z tym co na zewnątrz. Znaleźć tę głębię. To jest dla mnie istotne, żeby pracować najlepiej, jak potrafię. Przyjmuję, że komuś się to może nie podobać - wyjaśniła Maja Sablewska.