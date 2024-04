Uczestniczka "10 lat młodsza w 10 dni" nie potrzebowała pomocy? Internauci grzmią: "Jeśli tak wygląda zaniedbana kobieta, to ŚWIAT SIĘ KOŃCZY"

xxl 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Tak , czy inaczej zycie nie tlumaczy wygladu, chociaz wiele osob tak twierdzi. Pomimo trudnosci madry czlowiek umie zadbac o siebie i nie potrzba zglaszac sie do programu po to , zeby zaistniec i do tego maja za to zaplacone. Kazda kobieta , czy mezczyzna, jezeli chce zadbac o siebie nie trzeba duzo, poprostu dbac o siebie, Nie ma potrzeby , zeby sie pokazac w tv po to aby zaistniec, Samemu mozna sobie zrobic makijaz itd i bedzie ok.Trzeba chiec... ale za udzial w programie placa, czemu nie skorzystac i tak to jest. Program jest po to aby mial jak najwiecej zainteresowanych i zeby brali w tym udzial. Tak jak i inne programy cos za cos i tyle na temat. Kazdy ma prawo wyboru, kazdego sprawa.