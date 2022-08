Maja Staśko zdradza, dlaczego wzięła udział w High League: "Mówienie, że w oktagonie jest przemoc, to naplucie prawdziwej przemocy w twarz"

Nie zatraciłam żadnych wartości. To, co jest w oktagonie, nie jest przemocą. Bardzo mocno od tego staram się ludzi odwracać. Mówienie, że to, co w oktagonie jest przemocą, jest napluciem prawdziwej przemocy domowej, seksualnej i fizycznej w twarz. Przemoc polega na tym, nie że odklepiesz i się skończy. Kiedy mamy męża alkoholika, który cię bije, nie możemy odklepać i on nie przestanie cię bić. W oktagonie mamy jasne zasady, zgadzamy się na to. Wchodzimy tam obydwie, żeby się zmierzyć. Kiedy mamy do czynienia z przemocą, ofiara nie chce się mierzyć ze sprawcą. Porównywanie tych sytuacji jest skandaliczne. Wiem z czego to wynika, nie mamy edukacji o przemocy. Na własnym ciele mogę pokazać, czym jest zgoda.