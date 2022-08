Przeciwniczka Mai Staśko gorzko o jej aktywizmie: "Jest taką PSYCHO-FEMINISTKĄ. Przesadza i ludzie jej nie traktują poważnie" (WIDEO)

Mrs. Honey - kim jest przeciwniczka Mai Staśko?

Ja już to robię w sumie 5,5 roku. Jestem streamerką, na co dzień gram w gry komputerowe, bardzo często z widzami gramy wspólnie, wspólnie rozmawiamy na różne tematy, oglądamy filmy na YouTubie, komentujemy bieżące sytuacje. Jeszcze prowadzę Instagram i od niedawna OnlyFans, no i wydaje mi się, że ten streaming to jest coś, bez czego nie mogłabym na ten moment żyć. (...) Chciałabym się widzieć z widzami codziennie, jest to troszkę uzależniające. Nawiązujemy taką bardzo mocną więź - wyznała w rozmowie z nami.