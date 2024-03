Majątek Marianny i Łukasza Schreiberów. W przypadku rozwodu będą musieli podzielić NIE TYLKO pieniądze

Magda 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Dziwni obydwoje. Facet przez całe życie dorobił się 50 tys i 2 kredytów? No to na hajs Marianna nie poleciała ;) Miał żonę i dziecko, to się rozwiódł. Związał się z dużo młodszą Marianna (tam jest 6 czy 7 lat różnicy, ona miała 19, to on 25/26. W tym wieku to jest mentalnie duża różnica). Szybko zrobił jej dziecko. A następnie mentalnie porzucił rodzinę i skupił się na polityce. Marianna odwala akcje za akcją i próbuje zwrócić jego uwagę, on ogłasza separację w mediach. To niby zabawne, ale tak serio, potworne smutne. Kolejne jego dziecko cierpi.