Przejęte Majdany uspokajają ZAPŁAKANEGO Henryczka (ZDJĘCIA)

Anna 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Idźcie z Dzieckiem na plac zabaw, do parku itd, a nie ciagacie go do sklepow, na ustawki, ilez można, tak się staraliście a juz nie pamiętacie tego? Docencie to i poświęćcie dziecku czas...