Majka Jeżowska o seksie w dojrzałym wieku: "Teraz smakuje LEPIEJ, niż jak miałam 20 lat" (WIDEO)

Elerra 23 min. temu

To też zależy od partnera. Mój mąż od zawsze dbał o moje potrzeby, aby mi też było dobrze. Więc jak miałam 20 lat (jeszcze przed ślubem:) i jak miałam 30, i 40 i teraz 46 to w każdym wieku było super i odczuwałam "uniesienia". Ale to w znacznej mierze zasługa mojego męża:) Więc może Pani miała kiepskich partnerów.