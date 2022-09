Majka Jeżowska TARASUJE ULICĘ w samym centrum Warszawy, żeby skoczyć na shopping i... zrobić sobie fotki z fankami (ZDJĘCIA)

Miki 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Seniorka się znalazła?! No nie. To jest bezczelne wykorzystywanie wieku.nawet z moją 85 letnią matką nie blokuje ulicy, gdy muszę ja gdzieś podwieźć. Te płacimy podatki! Co ona w ogóle pieprzy! Tak, „gwiazdom” więcej wolno jak widać, bo co chwilę któraś blokuje skacząc po ciuchy, bo przecież nie do apteki. 4 torby, kobita do pomocy i nie mogły przejść paru metrów, a nawet paruset?