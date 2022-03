Maksim Chmerkovskiy WRÓCIŁ DO POLSKI i pomaga uchodźcom z Ukrainy!

Maksim Chmerkovskiy to pochodzący z Ukrainy tancerz, który od lat robi karierę w Stanach Zjednoczonych. O byłym uczestniku amerykańskiego "Tańca z Gwiazdami" zrobiło się głośno zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie. 42-latek przebywał wówczas w Kijowie, do którego przyleciał z Los Angeles w związku z nagraniami do tanecznego show "World of Dance".