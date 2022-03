Uczestnik amerykańskiego "Tańca z gwiazdami" relacjonuje ucieczkę z Kijowa: "Polacy są niesamowici"

Maksim Chmerkovskiy to pochodzący z Ukrainy tancerz, który od lat robi karierę w USA. Od 2005 roku Chmerkovskiy zdążył wystąpić w kilkunastu edycjach "Tańca z Gwiazdami", z czego jedną wygrał. W ostatnim czasie był też jurorem ukraińskiego odpowiednika tanecznego show.

Chodź na stałe wraz z żoną i pięcioletnim synem Maksim Chmerkovskiy mieszka w Kalifornii, w ostatnich dniach przebywał w Kijowie, gdzie ściągnęły go obowiązki zawodowe. Pierwsze dni rosyjskich działań wojennych Ukrainiec spędził w schronie bombowym, co relacjonował w mediach społecznościowych.

We wtorek mężczyzna szczęśliwie dotarł do Polski. Na Instagramie Chmerkovskiy opublikował film, który pokazuje, jak razem z innymi uchodźcami zbliża się do polskiej granicy.