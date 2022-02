"Mała" Ania z "Warsaw Shore" W OGNIU KRYTYKI za założenie różowych śpioszków synkowi! "Czy wy jesteście normalni?"

Czy wy jesteście normalni? On ma 1,5 miesiąca, to piżama. Za 2 tygodnie z niej wyrośnie, a wy przeżywacie, w co byście dziecka nie ubrali. Gdyby wam do du*y bieda zajrzała, to założylibyście wszystko, a takie pierdoły gadacie że szok.