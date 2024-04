Małgorzata Bachleda-Curuś wyprawiła ostatnio luksusową imprezę z okazji 40. urodzin. Co wiadomo o żonie "księcia Podhala"?

Adam Bachleda-Curuś dorobił się prawdziwej fortuny. Szacuje się, że jego majątek może sięgać nawet ok. 850 mln zł. Mężczyzna wraz ze swoimi synami prowadzi spółkę Bachleda Grupa Inwestycyjna. Rodzinna firma specjalizuje się m.in. w działalności hotelarskiej. Co ciekawe, w ich posiadaniu jest kilka luksusowych hoteli w Zakopanem, ale to nie wszystko, bowiem są nawet właścicielami pasażu handlowego na Krupówkach.