Małgorzata Chruściel z "The Voice of Poland" wyjawia, czy MA ŻAL do Sylwii Grzeszczak po sensacyjnej eliminacji z programu

Ewa 6 min. temu

Dzisiaj słyszałam kawałek Darii Zawiałow "Serca gwiazd", czyli piosenkę Haliny Frąckowiak pod tym samym tytułem. Masakra! To to jest, o czym mówił Marek Piekarczyk, o przerabianiu linii melodycznej tak, że jest nie do poznania. Zapendowska kiedyś powiedziała do takiego przerabiacza: jak jestes taki mądry, to sam pisz, a nie przerabiaj cudze. To tak samo, jakby nowy wydawca jakiejś książki, stwierdził, że nie podoba mu się jakiś wątek, albo zakończenie i wydał znaną książkę z nowym zakończeniem. Lubiłam Darię Zawiałow, ale z tą piosenką, to pojechała po bandzie i niestety wypadła. Jaki jest sens takiego przerabiania?