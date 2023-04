Małgorzata Domagalik wytyka Rozenek HIPOKRYZJĘ: "No i tu złapaliśmy panią Małgosię..."

oops 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Po co w ogole zaprasza sie ta kobiete na wywiady!? Po co?co ona ma takiego madrego do powiedzenia! Nic! No chyba,ze o swojej slynnej liscie, o ktorej Kuba W. wspominal i jej wypominal, a o ktorej zapomnial gdy zapraszal ta babe do swojego podcastu (pewnie go przekupila bo od tej pory to najwieksi przyjaciele sa!)