Małgorzata Foremniak poleciała na koronację Karola III. Nad jednym ubolewa, ale można było to przewidzieć (ZDJĘCIA)

boom 31 min. temu

Marzy mi sie, zeby miec duzo pieniedzy by moc nie pracowac i jezdzic po swiecie zaliczajac wszystkie najwazniejsze swiatowe wydarzenia, jak koronacje, olimpiady, mistrzostwa swiata, jubileusze, wielkie koncerty i wydarzenia kulturalne, balety, opery,a nawet Super bowl,grammy,oscary etc etc etc. Juz sie dosyc napracowalem przez te wszystkie lata, teraz chcialbym sie nacieszyc zyciem i jego urokami,ale niestety brak kasy mi to uniemozliwia! Smutne to zycie, marazm,nuda,beznadzieja i ciagly strach. Chce to zmienic,ale jak!?