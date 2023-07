Małgorzata Foremniak ROZSTAŁA SIĘ z partnerem?! Miała wyjechać z Warszawy. Tabloid ujawnia szczegóły

Magali 20 min. temu zgłoś do moderacji 19 4 Odpowiedz

Mam wrażenie, że dziś co 2, 3 małżeństwo czy związek się rozpada. Ludzie nie idą na kompromis ani nie chcą się poświęcać. No, moze czesciej kobieta się nagnie do partnera dps swietego spokoju. A tak, to wrzucają reset i do widzenia.