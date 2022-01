Małgorzata Godlewska pochwala deportację Novaka Djokovića i uderza w antyszczepionkowców. "To nie jest wesołe pierdololo, to są REALNE ŚMIERCI"

Celebrytka wielokrotnie wykorzystywała swoje zasięgi w sieci, by przekonywać ludzi do szczepień. Była świadkiem wielu dramatycznych scen, kiedy pacjenci umierali na na COVID, nie mogąc nawet pożegnać się z bliskimi.

W ostatnim wywiadzie dla serwisu Vibez Godlewska została zapytana, co mogliby zrobić rządzący, żeby jeszcze bardziej zmobilizować ludzi do szczepień. Pielęgniarka twierdzi, że brakuje konkretnych działań.

A co zrobiła Australia z Djokovićem? Przy 25 milionach mieszkańców mają w ostatnim okresie od 20 do 50 śmierci dziennie. Potrzebne są konkretne decyzje i odwaga ich wprowadzania bez oglądania się na "internetowych ekspertów" - wyznała.

Gosia zaapelowała do wszystkich osób cieszących się popularnością, by starali się postępować odpowiedzialnie.

Jaką moc oddziaływania ma Edyta Górniak, czy jest to tylko Instagram, czy więcej? I podobnie z każdą inną osobą: czy to jest kurator oświaty, czy influencer, celebryta i tak dalej… Ich pozycja i zasięgi przekładają się na decyzje dotyczące szczepień. To nie jest wesołe "pierdololo", to są realne śmierci, w których uczestniczę praktycznie codziennie - dodała.