Małgorzata J. z zarzutem nielegalnej reklamy alkoholu. Może jej grozić kara finansowa do PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH

Przez ostatnie miesiące media z zaskakującą częstotliwością informowały o kolejnych znanych osobistościach, które usłyszały zarzuty prokuratorskie w związku z działalnością w internecie. We wrześniu do tego niechlubnego grona dołączyła Małgorzata Cielecka , którą oskarżono o reklamowanie wysokoprocentowego trunku na Facebooku.

Piosenkarka Małgorzata J. z zarzutem prokuratorskim. Dotyczy nielegalnej reklamy alkoholu

Za nielegalną promocję napojów wysokoprocentowych Małgorzacie J. może grozić kara finansowa w wysokości nawet 500 tysięcy złotych . Jak informuje Polska Agencja Prasowa piosenkarka nie przyznała się do zarzuconego jej czynu i odmówiła złożenia wyjaśnień. Sprawę skomentował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Bana.

Profil, na którym były zamieszczane sponsorowane przez producenta alkoholu posty, ma ponad 800 tysięcy obserwujących, czyli więcej niż najpoczytniejsza gazeta codzienna wydawana w Polsce. Pamiętać należy, że zasięg nielegalnych reklam, skierowanych głównie do ludzi młodych, był ogromny. Dostęp do serwisu jest bezpłatny i nie wymaga instalowania żadnych aplikacji. Profil, którego dotyczy niniejsze postępowanie funkcjonował jako publiczny - a tym samym dostęp do zamieszczonych na nich treści nie był uzależniony od wcześniejszej akceptacji ze strony właściciela profilu - przekazał prok. Szymon Bana.