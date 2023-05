Małgorzata Kożuchowska chwali się zdjęciami z synem. Jan skończy w tym roku 9 lat (FOTO)

Małgorzata Kożuchowska poznała smak macierzyństwa w wieku 43 lat. Borykająca się z niepłodnością gwiazda do samego końca obawiała się, że nie uda jej się spełnić swojego największego marzenia - lekarze dawali jej maksymalnie 3 proc. szans. Ze względów światopoglądowych aktorka stanowczo odrzuciła metodę in vitro na rzecz naprotechnologii. Dziś Jan Franciszek ma 8 lat.

O ile Małgorzata uchodzi za jedną z najpopularniejszych rodzimych aktorek i nie stroni od mediów społecznościowych, 52-latka stara się zapewnić synowi jak największą anonimowość. Podobnie jak wielu jej kolegów i koleżanek z branży, Kożuchowska dołożyła wszelkich starań, by jej fani nie mieli okazji ujrzeć twarzy chłopca w pełnej okazałości.

Zobacz także: Macierzyństwo po "czterdziestce". Wiele gwiazd się na to decyduje

Małgorzata Kożuchowska pokazała syna. Łączy ich wyjątkowa zażyłość

Nie oznacza to jednak, że 8-latkowi nie zdarza się czasem zagościć na relacjach gwiazdy, którą śledzi na Instagramie ponad milion osób. We wtorek Kożuchowska zapragnęła pochwalić się przed swoimi sympatykami głęboką więzią, jaka łączy ją z ukochaną pociechą. Na jej profilu pojawiły się zdjęcia Gosi siedzącej na kanapie i tulącej do siebie małego Jana. Na jednej z fotografii celebrytka obdarowuje pierworodnego siarczystym buziakiem.