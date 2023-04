Luksusowe życie Małgorzaty Kożuchowskiej: pędzi z torebką Prady za 13 tysięcy do wartego PÓŁ MILIONA porsche (ZDJĘCIA)

Kariera Małgorzaty Kożuchowskiej przetrwała próbę czasu - aktorka wciąż nie narzeka na brak ról i zawodowych zobowiązań. Niedawno zawitała w Australii, a głównym celem wyjazdu była promocja filmu o Stanisławie Wyszyńskim. Zwiedzając w wolnym czasie Melbourne, miała też okazję spotkać Snoop Dogga i zamieniła ze słynnym raperem kilka słów. Zdaje się, że kalendarz 51-latki pęka w szwach, gdyż krótko po australijskich wojażach gwiazda była gotowa, by podbić Nowy Jork.

Usatysfakcjonowana zagranicznymi podróżami Małgorzata wróciła w końcu nad Wisłę i to w wyjątkowo dobrym humorze. We wtorek aktorka została "przyłapana" przez paparazzi, którzy czekali na nią w pobliżu słynnej warszawskiej restauracji. Gwiazda niemal od razu dojrzała czyhających w oddali fotografów i obdarowała ich serdecznym uśmiechem. Dzierżąc w dłoni zielony notes, który idealnie komponował się z bajecznie drogą torebką, pomknęła do swojego luksusowego auta i pożegnała się z dokumentującym jej warszawskie podboje fotoreporterami.