Małgorzata Kożuchowska o ciemnej stronie popularności: "Dostawało mi się za to, w co wierzę, za PÓŹNE MACIERZYŃSTWO..."

Małgorzata Kożuchowska szczerze o ciemnej stronie sławy

Lubię porównanie aktorów i sportowców. Od nas i od nich oczekuje się wyników, tego, że będziemy wzbudzać emocje, inspirować do wysiłku. Ze sportowcami pracuje sztab trenerów, psychologów, lekarzy itd. Pomagają wrócić do formy po wysiłku, przygotowują na porażki i radzenie sobie z sukcesem. My takiego zaplecza nie mamy. Odczuwałam ten brak. Na przykład, gdy byłam krytykowana - wyjawiła w rozmowie z "Twoim Stylem".

Małgorzata Kożuchowska przyjęła sporo krytyki. W pewnym momencie miała dość

Przechodząc płynnie do tematu wszechobecnego hejtu, Kożuchowska zdradziła, za co była krytykowana przestrzeni lat i jak sobie z tym radziła.

Dostawało mi się za to, co mówię, w co wierzę, jak wyglądam, ile zarabiam, za późne macierzyństwo i za role oczywiście też… Miewałam poczucie niesprawiedliwości. Długo sobie z tym radziłam, byłam optymistką. Ale lata brania na siebie "bęcków" osłabiły moje poczucie własnej wartości. Potrzebowałam się wzmocnić, uwierzyć na nowo w swoje moc. Żebym mogła cieszyć się tym, co osiągnęłam, i nadal dzielić z innymi bez względu na to, jak jestem oceniana - skwitowała Małgorzata Kożuchowska.