Małgorzata Kożuchowska odsłania kulisy festiwalu w Wenecji. Wspomniała o STRAJKU AKTORÓW (FOTO)

Małgorzata Kożuchowska należy do grona gwiazd, które choć są aktywne w mediach społecznościowych, to nie bombardują na co dzień obserwatorów obszernymi relacjami. Ostatnio aktorka zrobiła wyjątek, ale miała ku temu ważne powody. Od czwartku na Instagramie 52-latki pojawiały się kadry z jej wylotu do Wenecji. Wkrótce, okazało się, że Gosia skorzystała z zaproszenia na słynny filmowy festiwal, odbywający się od lat we włoskim mieście. Sporo emocji wzbudziło dość niespodziewane spotkanie gwiazdy z Anną Lewandowską.