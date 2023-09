SPOTKANIE NA SZCZYCIE: Małgorzata Kożuchowska pognała do Wenecji i trzasnęła sobie wspólne selfie z Anną Lewandowską (FOTO)

AZ AZ IT 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Polki dorobczanki;) panie myślą , ze są takie wielkie bo są w Venezia;) myślą , ze tam zwykle Graxki z PL nie jeżdżą i i nie siedzą na tapczanie przy basenie … ;) wiec drogie panie Małgorzata i Anna , zapewniam , ze Polacy i takie Grazki ….bywają tu często i korzystają z luksusu jak wy ;) śmieszne jest to co robicie , nie pojmuje w jakim odklejonym świecie żyjecie , ze dla was to wielkie luksusy , które trzeba pokazać na insta. Zapewniam żyje bardzo dobrze od 35 lat po za PL . Nie posiadam kont Insta czy Facebook … Wszystko co posiadam jest moje i nie dziele się z tym by inni wiedzieli co mam co jem gdzie jeżdżę itp . Znam moja wartość człowieka i to wystarczy . Życzę wam drogie panie. M. A. Byście były szczęśliwe jak Ja , bo tego wam brakuje .