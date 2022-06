Małgorzata Kożuchowska prowadzi galę w FIKUŚNEJ STYLIZACJI z piórami (ZDJĘCIA)

Hss 11 min. temu zgłoś do moderacji 19 4 Odpowiedz

Co sądzicie o rejestrze ciąż? Czy nie uważacie, że to straszne ograniczenie ludzkiej wolności? Młode dziewczyny zachodzące w ciążę będą ukrywać ciążę jak najdłużej i nie będą chodzić na badania, co może naprawdę źle się dla nich skończyć. Może jeszcze niech zrobią publiczny rejestr ciąż, żeby każda osoba miała do tego dostęp i żeby wszyscy wiedzieli ile razy ktoś poronił. Powiedziałem, że żaden facet nie powinien decydować o ciele kobiety i to chore, że mężczyźni myślą, że mogą dyktować kobietom co mają robić ze swoim życiem. Koledzy mnie zjechali, twierdząc, że to wina kobiet, bo za bardzo szczekają (czyli walczą o swoje prawa).