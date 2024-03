Małgorzata Kożuchowska wspomina TRAUMATYCZNE doświadczenie z przeszłości. Została NAPADNIĘTA. "Nie mogłam krzyczeć, bo zasłonili mi usta"

Małgorzata Kożuchowska podzieliła się traumatycznym przeżyciem. Lata temu została napadnięta

Ostatnie zdarzenia skłoniły wielu rodaków do gorzkich refleksji. Wciąż trudno uwierzyć, że ludzie zdolni są do tak bestialskich czynów. Niemniej szokujący jest częsty brak reakcji osób, które są świadkami tragicznych zdarzeń i być może mogłyby im zapobiec. W ostatnich dniach media społecznościowe zapełniły się historiami osobistych tragedii Polek, które doświadczyły przemocy ze strony mężczyzn i bez żadnego powodu znalazły się w ogromnym niebezpieczeństwie. O swoim traumatycznym przeżyciu sprzed lat postanowiła przypomnieć w czwartkowe popołudnie Małgorzata Kożuchowska . Gwiazda opisała, w jaki sposób uszła z życiem i zaapelowała do swoich obserwatorów.

Lata temu. Byłam jeszcze wtedy studentką. W drodze powrotnej z uczelni do domu zostałam napadnięta przez dwóch mężczyzn, którzy próbowali wciągnąć mnie do samochodu. Broniłam się. Nie mogłam krzyczeć, bo zasłonili mi usta. Po chwili szamotaniny puścili mnie i uciekli… W uliczkę, na której się to działo wjechał samochód i to on ich wystraszył. Zatrzymał się przy mnie i odwiózł bezpiecznie do domu. To, że pojawił się w tym momencie, w tym miejscu uratowało mi życie - wspominała aktorka.