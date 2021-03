Małgorzata Kożuchowska z tęsknoty za imprezami pokazuje, czego nigdy nie nosiła publicznie (ZDJĘCIA)

Martka 15 min. temu zgłoś do moderacji 35 4 Odpowiedz

Ludzie tracą pracę, boją się o przyszłość, oszczędzają, starają się żyć ekologicznie a Pani pokazuje zdjęcia w super drogich ubraniach, które ubiera tylko do zdjęcia na instagram. To jest zwyczajnie przykre :( Nawet jeśli posiada piękne, drogie ubrania to może to jednak zostawić dla siebie. Ja nie zazdroszczę, tylko jak pisałam wyżej robi się strasznie przykro.