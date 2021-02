Małgorzata Kożuchowska została BEZ PRACY? "Nie gra nawet w żadnym serialu, czego nie pamięta od lat"

Małgorzata Kożuchowska przez ostatnie lata należała do grona najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek. Po tragicznej śmierci w kartonach, jaką zafundowali jej scenarzyści M jak Miłość, mogła liczyć na ciepłą posadkę Natalii Boskiej w serialu Rodzinka.pl. Jednak wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.

Po zagraniu ważnej roli w filmie Gierek Małgorzata Kożuchowska nieco zwolniła tempo. Z pewnością przyczyniła się do tego pandemia. Dużo wolnego czasu postanowiła spożytkować na egzotyczne wakacje, co nie do końca spodobało się jej fanom.