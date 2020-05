Małgorzata Kożuchowska ubolewa nad emisją OSTATNIEGO odcinka "Rodzinki.pl": "Serial był na "6", a kończy się ni w pięć, ni w dziewięć"

Lola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po co popsuli ten serial rozstaniem Ludwika i Natalii? Zaletą tego serialu było to, że nie było tam żadnych zdrad, rozwodów tylko lekka komedia, w miarę sympatyczna rodzinka mimo różnych "wad" i rozwrzeszczenia. Ostatni sezon był w ogóle niepotrzebny. Podchody Natalii i Ludwika, nie wiadomo było o co im chodzi i czego chcą, dziwne zwroty akcji w ich związku bo szli razem do łóżka potem nadal pokłóceni i się nie odzywają. Żałosne. Szkoda, że popsuli niezły serial takim zakończeniem, tego się nie dało uratować. Chyba, że zakończyliby w stylu Ludwik i Natalia się rozwodzą, ale to by było gwoździem do przysłowiowej trumny