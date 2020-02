Tomasz Karolak i Julia Wieniawa komentują koniec "Rodzinki.pl": "Decyzja zapadła z dnia na dzień. Mieliśmy kończyć na 17. sezonie"

Ajja 30 min. temu zgłoś do moderacji 61 11 Odpowiedz

I dobrze. Na początku był jakiś humor ale potem? Tylko te sukowate dziewczyny Boskich wyłażące z każdego kąta w cudzym domu. Konwencja dobra może na 4 odcinki ale te pomieszkujące wreduski zadomowiły się tam na 5 sezonów. Już męczące były te gagi jak to gospodarz nie może we własnym domu pierdnąć, bo w każdym kącie dziunia albo znajduje ich majtki w swoim praniu, bo przecież one się tam ciaglę kąpały, spały, prały i wisiały na lodówce, a jedna bardziej wredna od drugiej. Serionto już nudne było. Jak tak miało być do 2025 to super, że się skończyło. Szkoda czasu i kasy na mielenie suchara.