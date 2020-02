TYLKO NA PUDELKU: Rozczarowany Maciej Musiał komentuje koniec "Rodzinki.pl": "Mam tylko nadzieję, że z sypialni Ludwika i Natalii nie zrobią STAJNI"

Szczera 5 godz. temu zgłoś do moderacji 364 26 Odpowiedz

Pamiętam pierwsze odcinki :-) Nie oglądałam go systematycznie, bo nie mam na to czasu. Ot, raz po raz trafiałam na niego. To już 10 lat?!?! Pamiętam całą trójkę. Zastanawiałam się, co z nich wyrośnie. Ten najmniejszy- to nie widzę go nigdzie. Średni jest drażniący, żałosny i zblazowany, aż się chce 🤮🤮🤮 Ale Maciek wydaje się być spoko. Dojrzałe ( w pozytywnym słowa znaczeniu). Kiedyś, w jakimś wywiadzie, wyraził obawę, że "sodówka" strzeli temu średniemu.... I chyba miał rację :-)