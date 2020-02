Załamany Adam Zdrójkowski pochlipując żegna się z planem "Rodzinki.pl": "Już jutro tego wszystkiego tutaj nie będzie"

Nie sądziłem, że przyjdzie mi kiedykolwiek nagrać takie wideo, ale przyszło. Jak już wiecie, a może nie, spadła na nas informacja, trochę jak grom z jasnego nieba, o zakończeniu produkcji serialu "Rodzinka.pl". Musiałem tu na chwilę przyjechać. Z tego co się dowiedziałem, to już jutro nasza scenografia będzie rozebrana (...) Kochani, chciałbym przede wszystkim podziękować bardzo wam, osobom, które od 10 lat były z nami wspierały nas zawsze dobrym słowem. Razem walczyliśmy z hejtem, jak byłem jeszcze dzieciakiem, kiedy mnie to jeszcze bardzo bolało (...). Dziękujemy, że taką piękną społeczność zbudowaliśmy w serialu "Rodzinka.pl", wy ją zbudowaliście. Że taką społeczność budujemy tu na Instagramie. Mam nadzieję, że nie odejdziecie ode mnie, jakkolwiek by to zabrzmiało - mówił do fanów Zdrójkowski, nawet nie próbując ukryć wzruszenia.