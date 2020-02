Zrozpaczona Julia Wieniawa żegna się z "Rodzinką.pl": "ŁAMIE MI SIĘ SERCE"

Co zrozumiałe, zaskoczeni decyzją szefostwa stacji aktorzy, którzy wcielali się w swoje postacie od ponad dekady, dali upust swojemu rozgoryczeniu w mediach społecznościowych. Do zrozpaczonego Adama Zdrójkowskiego i wstrząśniętej Małgorzaty Kożuchowskiej dołączyła teraz także Julia Wieniawa , wcielająca się dotychczas w rolę Pauliny, sympatii Kuby Boskiego.

Moi Kochani, piszę dziś do Was ze smutną informacją. Po 10 wspaniałych latach to już niestety koniec produkcji serialu "Rodzinka.pl". Łamie mi się serce, bo to właśnie od tego serialu zaczęła się moja przygoda z aktorstwem. Bardzo dziękuję całej cudownej ekipie za ten czas. Dziękuję też naszemu reżyserowi Patrickowi Yoce, który wybrał mnie do tej roli na castingu, kiedy miałam 13 lat. Dorastałam na tym planie, więc na zawsze zostanie on w moim sercu - czytamy na oficjalnym instagramowym profilu celebrytki.