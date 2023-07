Małgorzata Leitner promuje DIETĘ "HARDCORE": "Kasza, błonnik, garść suplementów". Internauci są PRZERAŻENI! (WIDEO)

Sly 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Diety to są dla tych co mają coś nie teges z tarczycą, bo oni podobno tak tyją z niczego. Większość ludzi to powinna jeść normalnie. Tylko trochę ruchu na świeżym powietrzu żeby to spalać, odstawić samochód, chodzić piechotą. Warzywa, owoce, mięso jak najbardziej, pieczywo wszystko. Gotowane mięso jeść, wtedy tłuszczu można się pozbyć całkowicie. Ze smażonego to zupełnie można zrezygnować, żeby żył, tętnic tym łojem nie zapychać. Z tłuszczów to najlepiej masło jeść. I wszystko. Zobaczcie ile kulturyści jedzą, najmniej kilka tysięcy kalorii dziennie, ale ćwiczą spalają i wszystko idzie w mięśnie.